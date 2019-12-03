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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 27207 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Михайлюк провел самый результативный матч в карьере НБА

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА между "Детройтом" и "Сан-Антонио" защитник сборной Украины Святослав Михайлюк совершил результативный выступление, передает корреспондент УНН.

Украинец появился на паркете в конце первой четверти и успел забить с прохода левой рукой. На старте второго промежутка уроженец Черкасс забил слэм-данк в быстром отрыве, а также реализовал один штрафной бросок.

После большого перерыва Михайлюк НЕ сбавил обороты в нападении и еще трижды отправил мяч до цели. В результате его коллектив получил разгромный выигрыш 132:98.

Наш земляк установил собственный рекорд карьеры по набранным очкам - 13 (3/двухочковые, 2/3 трехочковые, 1/2 штрафные) при 2 подборах.

Заметим, что предыдущий рекорд Михайлюка равнялся 12 очкам.

Украинские Национальные Новости

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