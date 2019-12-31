Баскетболіст Михайлюк повторив рекорд результативності в кар'єрі НБА

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У регулярному чемпіонаті НБА відбулася зустріч "Юти Джаз", яка на власному паркеті приймали "Детройт Пістонс" українця Святослава Михайлюка, передає кореспондент УНН.

У першій чверті Михайлюк, який вийшов у старті, лише одного разу атакував кільце суперників із дальньої відстані і був точним. Другий вихід на паркет українця ознаменувався ще одним точним 3-очковим.

Після великої перерви наш земляк кілька разів відзначився влучаннями з проходу, а також поцілив дальній кидок з-за метр до 3-очкової лінії. Проте його команда зазнала чергової поразки – 81:104.

Зауважимо, що за 31:31 хвилини уродженець Черкас повторив власний рекорд кар'єри НБА за результативністю – 15 очок (3/6 двоочкові, 3/7 триочкові) при 3 підбираннях і 1 передачі.

Нагадаємо, що вперше 15 очок Михайлюк забив у грі проти "Рокетс".

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