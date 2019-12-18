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Баскетбол: "Киев-Баскет" выиграл вторую игру подряд в Кубке Европы FIBA

Баскетбол: "Киев-Баскет" выиграл вторую игру подряд в Кубке Европы FIBA

Киев  •  УНН

 • 13239 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Киеве состоялся второй матч второго группового этапа Кубка Европы FIBA, в котором встретились “Киев-Баскет” и венгерский “Кёрменде”, пишет Радио Свобода, передает УНН.

Команда Айнарса Багатскиса еще в начале матча захватила инициативу и дальше только набирала обороты. Поэтому первый период завершился преимуществом украинского клуба в 6 очков. Во второй десятиминутке венгры действовали более активно, однако сократить эту разницу не смогли. Как результат, на перерыв команды ушли при счете 47:39.

Однако во второй половине встречи венгры смогли переломить ход игры и постепенно сыграли все отставания. За 19 секунд до окончания встречи на табло была ничья. Решающая атака Кейси Шеферда изменила счет в пользу киевлян — 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22).

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Лучшим игроком в составе киевлян стал Сергей Павлов, получивший 18 очков.

“Киев-Баскет” празднует уже вторую подряд победу во втором групповом этапе Кубка Европы FIBA. Ранее “Киев-Баскет” выиграл у нидерландского “Зволле” — 68:77.

“Была очень тяжелая игра. Мы выиграли и это приятно, но мы сделали очень много ошибок во второй половине матча, где мы должны были работать. Спасибо болельщикам, что они нас поддержали”, — прокомментировал выступление команды Владислав Коренюк.

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“Считаю, что „Кёрменде“- самая дисциплинированная команда, с которой мы когда-то играли. Они, несмотря на результат, все равно продолжают играть в свой баскетбол. У нас очень хорошо удались первые две четверти — мы набирали очки, качественно отражались, удачно подбирали, а потом почему-то теряли мяч на ровном месте, и поэтому мы подарили соперникам 20 очков. Кроме того, ужасно, не самая высокая команда убила нас на штрафной. 56 очков! Все были проанализированы, все обсудили с нашими игроками. А ошибки снова были. Главное — это победа. Матч забудут, а счет остается”, — пояснил главный тренер Айнарс Багатскис.

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