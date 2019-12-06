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Володаря Кубку України з баскетболу покарали через дії президента клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Баскетбольний клуб "Дніпро" отримав покарання у вигляді штрафу за поведінку свого президента Валерія Кондратьєва і двох глядачів у перерві матчу української Суперліги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

У перерві гри Суперліги “Дніпро” — “Київ-Баскет”, яка відбулась 1-го грудня у Дніпрі, стався інцидент. Президент клубу Валерій Кондратьєв звернувся з погрозами до одного з арбітрів матчу, коли той відправлявся у суддівську, також погрози лунали з вуст глядача Ігоря Коломойського, а в технічному коридорі від глядача Валерія Гуляєва. Це відобразив у своєму звіті старший суддя матчу.

На засіданні Директорату ФБУ, були розглянуті матеріали інциденту. На основі їх Директорат прийняв рішення дискваліфікувати (заборона бути присутнім) на двох офіційних іграх “Дніпра” президента клубу —Кондратьєва та зобов’язати клуб сплатити штрафні санкції у загальному розмірі 52 тис. грн.

Варто відзначити, що “Дніпро” у матчі зі столичними баскетболістами поступилися 75:78 і з 7 виграшами при 2 поразках йдуть 2-ми у таблиці.

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