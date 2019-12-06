Обладателя Кубка Украины по баскетболу наказали из-за действий президента клуба

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 7831 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103559 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75976 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103581 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116234 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146531 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147378 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140247 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183601 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Обладателя Кубка Украины по баскетболу наказали из-за действий президента клуба

Обладателя Кубка Украины по баскетболу наказали из-за действий президента клуба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Баскетбольный клуб "Днепр" получил наказание в виде штрафа за поведение своего президента Валерия Кондратьева и двух зрителей в перерыве матча украинской Суперлиги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

В перерыве игры Суперлиги “Днепр” — “Киев-Баскет”, которая состоялась 1 декабря в Днепре, произошел инцидент. Президент клуба Валерий Кондратьев обратился с угрозами к одному из арбитров матча, когда тот отправлялся в судейскую, также угрозы звучали из уст зрителя Игоря Коломойского, а в техническом коридоре от зрителя Валерия Гуляева. Это отразил в своем отчете старший судья матча.

На заседании Директората ФБУ, были рассмотрены материалы инцидента. На основе их Директорат принял решение дисквалифицировать (запрет присутствовать) на двух официальных играх “Днепра” президента клуба — Кондратьева и обязать клуб уплатить штрафные санкции в общем размере 52 тыс. грн.

Стоит отметить, что “Днепр” в матче со столичными баскетболистами уступили 75:78 и с 7 выигрышами при 2 поражениях идут 2-ми в таблице.

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