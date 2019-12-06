Обладателя Кубка Украины по баскетболу наказали из-за действий президента клуба

В перерыве игры Суперлиги “Днепр” — “Киев-Баскет”, которая состоялась 1 декабря в Днепре, произошел инцидент. Президент клуба Валерий Кондратьев обратился с угрозами к одному из арбитров матча, когда тот отправлялся в судейскую, также угрозы звучали из уст зрителя Игоря Коломойского, а в техническом коридоре от зрителя Валерия Гуляева. Это отразил в своем отчете старший судья матча.

На заседании Директората ФБУ, были рассмотрены материалы инцидента. На основе их Директорат принял решение дисквалифицировать (запрет присутствовать) на двух официальных играх “Днепра” президента клуба — Кондратьева и обязать клуб уплатить штрафные санкции в общем размере 52 тыс. грн.

Стоит отметить, что “Днепр” в матче со столичными баскетболистами уступили 75:78 и с 7 выигрышами при 2 поражениях идут 2-ми в таблице.