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Баскетбол: “Київ-Баскет” виграв другу гру поспіль у Кубку Європи FIBA

Баскетбол: “Київ-Баскет” виграв другу гру поспіль у Кубку Європи FIBA

Київ • УНН

 • 13240 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Києві відбувся другий матч другого групового етапу Кубка Європи FIBA, в якому зустрілися “Київ-Баскет” і угорський “Кьорменд”, пише Радіо Свобода, передає УНН

Команда Айнарса Багатскіса ще на початку матчу захопила ініціативу і далі лише набирала обертів. Тож перший період завершився перевагою українського клубу в 6 очок. У другій десятихвилинці угорці діяли більш активно, проте скоротити цю різницю не змогли. Як результат, на перерву команди пішли з рахунком 47:39.

Проте у другій половині зустрічі угорці змогли зламати хід гри і поступово відіграли все відставання. За 19 секунд до завершення зустрічі на табло була нічия. Вирішальна атака Кейсі Шеферда змінила рахунок на користь киян — 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22).

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Найкращим гравцем у складі киян став Сергій Павлов, який здобув 18 очок.

“Київ-Баскет” святкує вже другу поспіль перемогу у другому груповому етапу Кубку Європи FIBA. Раніше “Київ-Баскет” виграв у нідерландського “Зволле” — 68:77.

“Була дуже важка гра. Ми виграли і це приємно, але ми зробили дуже багато помилок у другій половині матчу, де ми б мали працювати. Дякуємо вболівальникам, що вони нас підтримали”, — прокоментував виступ команди Владислав Коренюк.

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“Вважаю, що „Кьорменд“ — найдисциплінованіша команда, з якою ми колись грали. Вони, попри результат, все одно продовжують грати у свій баскетбол. У нас дуже добре вдалися перші дві чверті — ми набирали очки, якісно відбивалися, вдало підбирали, а потім чомусь втрачали м’яча на рівному місці, і через це ми подарували суперникам 20 очок. Крім того, жахливо, що не найвища команда вбила нас на штрафному майданчику. 56 очок! Все було проаналізовано, все було обговорено з нашими гравцями. А помилки знову були. Головне — це перемога. Матч забудуть, а рахунок залишається”, — пояснив головний тренер Айнарс Багатскіс.

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