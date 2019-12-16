Американець набрав 48 очок і встановив рекорд Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Захисник "Миколаєва" Квентін Петерсон у другому матчі поспіль оновив рекорд результативності сезону в українській Суперлізі з баскетболу, інформує УНН з посиланням на прес-службу змагань.
Петерсон набрав 48 очок у виїзній грі проти володаря Кубку країни “Дніпра”, яку його команда програла з рахунком 87:94.
Американець оновив один з рекордів ще до великої перерви, провівши найрезультативнішу половину сезону. За підсумками двох чвертей Петерсон набрав 30 очок, реалізувавши 11 з 18 кидків з гри, зокрема 7 з 12 триочкових.
Завершив матч лідер “Миколаєва” з 48 очками в активі (7/15 двоочкових, 9/18 триочкових, 7/8 штрафних), 7 підбираннями, 4 передачами та 3 перехопленнями при 6 втратах і 4 фолах (РЕ 38).
Нагадаємо, що Петерсон побив свій же рекорд результативності, який він встановив 13 грудня у виїзному матчі проти “Харківських Соколов” (39 очок).