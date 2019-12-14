Баскетболіст "Миколаєва" оформив рекорд результативності сезону Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Лідер МБК "Миколаїв" - Квентін Петерсон встановив бомбардирський рекорд Суперліги цього сезону, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Американський захисник здобув 39 очок, 5 підбирань та віддав 4 передачі. Це досягнення допомогло МБК "Миколаєву" здобути перемогу у надрезультативному поєдинку у Харкові над місцевими "Соколами" – 100:98.
Примітно, що це лише третій матч Петерсона за МБК "Миколаїв" а у своїй першій грі новачок миколаївців теж встановив рекорд – 37 очок, щоправда ці цифри були повторенням звитяги Іссаї Вільямса з "Хіміка". Цього разу Петерсон встановив новий і уже індивідуальний рекорд.
Додамо, що 39 очок – це був кращий показник індивідуальної статистики минулого сезону. Він на рахунку Маліка Трента, який тоді виступав за "Запоріжжя".