Баскетбол: "Денвер Наггетс" впервые в истории стал чемпионом НБА

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В финальной серии плей-офф "Наггетс" одолели "Майами Хит" со счётом 4:1.

Чемпионской для "Денвера" стала пятая, домашняя, игра, в которой команда была впереди лишь на протяжении одной четверти. После первой половины на табло горели 51:44 в пользу баскетболистов из Флориды.

Впрочем Денвер, после большого перерыва, смог не только отыграть отставание, но и вырвать победу.

Счет пятого матча – 94:89 в пользу "Денвера".

Лучшим игроком "Наггетс" в пятом матче, как и в целом в серии, стал центровой Никола Йокич – у него 28 очков и 16 подборов. Именно Йокича признали MVP Финальной серии НБА.

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