Баскетбол: "Денвер Наггетс" впервые в истории стал чемпионом НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Национальной баскетбольной ассоциации определилась сильнейшая команда сезона 2022/2023. Баскетбольная команда "Денвер Наггетс" стала чемпионом НБА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты поединков.
Детали
В финальной серии плей-офф "Наггетс" одолели "Майами Хит" со счётом 4:1.
Чемпионской для "Денвера" стала пятая, домашняя, игра, в которой команда была впереди лишь на протяжении одной четверти. После первой половины на табло горели 51:44 в пользу баскетболистов из Флориды.
Впрочем Денвер, после большого перерыва, смог не только отыграть отставание, но и вырвать победу.
Счет пятого матча – 94:89 в пользу "Денвера".
Лучшим игроком "Наггетс" в пятом матче, как и в целом в серии, стал центровой Никола Йокич – у него 28 очков и 16 подборов. Именно Йокича признали MVP Финальной серии НБА.
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