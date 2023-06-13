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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Баскетбол: "Денвер Наггетс" вперше в історії став чемпіоном НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. У Національній баскетбольній асоціації визначилась найсильніша команда сезону 2022/2023. Баскетбольна команда "Денвер Наггетс" стала чемпіоном НБА. Про це повідомляє УНН із з посиланням на результати поєдинків.

Баскетбол: "Денвер Наггетс" вперше в історії став чемпіоном НБА

Деталі

У фінальній серії плей-оф "Наггетс" здолали "Маямі Хіт" з рахунком 4:1.

Чемпіонською для "Денвера" стала п'ята, домашня, гра, у якій команда була попереду лише упродовж однієї чверті. Після першої половини на табло горіли 51:44 на користь баскетболістів з Флориди.

Утім Денвер, після великої перерви, зміг не тільки відіграти відставання, а й вирвати перемогу.

Рахунок п'ятого матчу – 94:89 на користь "Денвера".

Найкращим гравцем "Наггетс" у п'ятому матчі, як і загалом у серії, став центровий Нікола Йокич – у нього 28 очок та 16 підбирань. Саме Йокича визнали MVP Фінальної серії НБА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яскрава нічия: матч Німеччина - Україна завершився з рахунком 3:3

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