Баскетбол: "Будивельник" благодаря овертайму продолжил победное шествие в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Столичный БК "Будивельник" в овертайме победил дома "Тернополь" в матче регулярного чемпионата Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
После равной борьбы на протяжении большей части игрового времени киевляне захватили преимущество в заключительной четверти. Однако на последних минутах гости отыгрались и перевели борьбу в овертайм. Интрига держалась до последнего, но все же хозяева вырвали победу - 92:90.
Стоит отметить, что у "Будивельника" шесть побед в восьми матчах и третья подряд, а в "Тернополя" только одна победа после стольких сыгранных поединков.
Напомним
"Киев-Баскет" получил второй выигрыш на старте Кубка Европы ФИБА.