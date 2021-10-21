Баскетбол: український клуб здобув другий виграш на старті Кубку Європи ФІБА

Деталі

Обидві команди з перемог стартували в груповому етапі Кубка Європи ФІБА, тому в очному матчі повинні були визначити лідера групи на старті турніру. І це вдалося українському колективу, який був напрочуд вдалим у заключній чверті (20:32) та отримав підсумкову перевагу у вісім балів — 78:86.

Статистика гравців:

“Хапоель Ейлат”: Аллен 17 + 10 передач, Моше 11 + 6 підбирань, Паттон 23 + 8 підбирань, Хубер 4 + 5 передач, Вайт 16 + 9 підбирань — старт; Манцаріс 0, Руіна 4, Шушман 3

“Київ-Баскет”: Гаррет 9 + 7 підбирань, Вудсон 20, Анікеєнко 4 + 7 підбирань + 4 перехоплення, Ковальов 11 + 5 підбирань, Кеффі 11 — старт; Скапінцев 10 + 7 підбирань, Томпсон 8 + 5 передач, Тиртишник 8, Вашингтон 5 + 5 підбирань.

Доповнення

В наступних матчах 27 жовтня “Київ-Баскет” на виїзді зіграє з “Рілскі Спортіст”, а “Трефл Сопот” прийме “Хапоель Ейлат”.