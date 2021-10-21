Баскетбол: український клуб здобув другий виграш на старті Кубку Європи ФІБА

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 14384 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 73996 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 123215 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 107879 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 116208 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 86295 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 74810 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 164297 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87207 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 261698 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 40462 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 37103 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 35547 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 42432 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 23945 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 129382 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 164284 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 261688 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 432114 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 420251 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27180 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32957 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33587 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34855 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84624 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Баскетбол: український клуб здобув другий виграш на старті Кубку Європи ФІБА

Київ • УНН

 • 17228 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Столичний “Київ-Баскет” здобув перемогу в Ізраїлі над “Хапоелем Ейлат” в рамках другого туру групової стадії Кубку Європи ФІБА, передає УНН з посиланням на сайт столичного колективу.

Баскетбол: український клуб здобув другий виграш на старті Кубку Європи ФІБА

Деталі

Обидві команди з перемог стартували в груповому етапі Кубка Європи ФІБА, тому в очному матчі повинні були визначити лідера групи на старті турніру. І це вдалося українському колективу, який був напрочуд вдалим у заключній чверті (20:32) та отримав підсумкову перевагу у вісім балів — 78:86.

Статистика гравців:

“Хапоель Ейлат”: Аллен 17 + 10 передач, Моше 11 + 6 підбирань, Паттон 23 + 8 підбирань, Хубер 4 + 5 передач, Вайт 16 + 9 підбирань — старт; Манцаріс 0, Руіна 4, Шушман 3

“Київ-Баскет”: Гаррет 9 + 7 підбирань, Вудсон 20, Анікеєнко 4 + 7 підбирань + 4 перехоплення, Ковальов 11 + 5 підбирань, Кеффі 11 — старт; Скапінцев 10 + 7 підбирань, Томпсон 8 + 5 передач, Тиртишник 8, Вашингтон 5 + 5 підбирань.

Доповнення

В наступних матчах 27 жовтня “Київ-Баскет” на виїзді зіграє з “Рілскі Спортіст”, а “Трефл Сопот” прийме “Хапоель Ейлат”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31