Баскетбол: украинский клуб получил второй выигрыш на старте Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Столичный “Киев-Баскет” одержал победу в Израиле над “Хапоэлем Эйлат” в рамках второго тура группового этапа Кубка Европы ФИБА, передает УНН со ссылкой на сайт столичного коллектива.
Детали
Обе команды с побед стартовали в групповом этапе Кубка Европы ФИБА, поэтому в очном матче должны были определить лидера группы на старте турнира. И это удалось украинском коллектива, который был на удивление удачным в заключительной четверти (20:32) и получил итоговую преимущество в восемь баллов — 78:86.
Статистика игроков:
“Хапоэль Эйлат” Аллен 17 + 10 передач, Моше 11 + 6 подборов, Паттон 23 + 8 подборов, Хубер 4 + 5 передач, Уайт 16 + 9 подборов — старт; Манцарис 0, руины 4, Шушман 3
“Киев-Баскет”: Гаррет 9 + 7 подборов, Вудсон 20 Аникеенко 4 + 7 подборов + 4 перехвата, Ковалев 11 + 5 подборов, Кэффи 11 — старт; Скапинцев 10 + 7 подборов, Томпсон 8 + 5 передач, Тиртишник 8, Вашингтон 5 + 5 подборов.
Дополнение
В следующих матчах 27 октября “Киев-Баскет” на выезде сыграет с “Рилска Спортист”, а “Трефл Сопот” примет “Хапоэль Эйлат”.