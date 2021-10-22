Баскетбол: "Будівельник" завдяки овертайму продовжив переможну ходу в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Столичний БК "Будівельник" в овертаймі переміг вдома "Тернопіль" у матчі регулярного чемпіонату Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
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Після рівної боротьби впродовж більшої частини ігрового часу кияни захопили перевагу в заключній чверті. Однак на останніх хвилинах гості відігралися та перевели боротьбу в овертайм. Інтрига трималася до останнього, та все ж господарі вирвали перемогу – 92:90.
Варто відзначити, що у "Будівельника" шість перемог у восьми матчах і третя поспіль, а в "Тернополя" лише одна перемога після стількох зіграних поєдинків.
Нагадаємо
"Київ-Баскет" здобув другий виграш на старті Кубку Європи ФІБА.