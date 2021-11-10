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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Баскетбол: "Будивельник" усилился украинским игроком с чемпионата Литвы

Киев • УНН

 • 14242 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. БК "Будивельник" подписал контракт с 32-летним украинским форвардом Владимиром Коневым. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба, передает УНН.

Баскетбол: "Будивельник" усилился украинским игроком с чемпионата Литвы

Детали

Сезон игрок начинал в литовской команде "Пьено Жвайгждес", в составе которой провел 8 матчей, набирая 4,4 очка и совершал 2,7 подбора за 19,7 минут на площадке.

Последним клубом Конева в Суперлиге Украины были “Черкасские Мавпы”. Также он выступал за “Химик” и “Кривбассбаскет”.

Кроме этого, Конев играл в составе сборной Украины на Евробаскете-2017. Всего за национальную команду провел 17 матчей.

Напомним

Сборная Украины назвала заявку на первые матчи отбора на Кубок мира-2023.

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