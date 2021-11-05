Баскетбол: збірна України назвала заявку на перші матчі відбору на Кубок світу-2023

Деталі

Тренерський штаб збірної України визначився із розширеною заявкою з 15 гравців, які готуватимуться до стартових матчів кваліфікації світової першості. Для підготовки до матчів команда збереться в Києві 20 листопада.

Заявка виглядає так:

Захисники: Денис Лукашов ("Прометей"), Віталій Зотов ("Дніпро"), Ілля Сидоров ("Прометей"), Іссуф Санон ("Дніпро"), Олександр Липовий ("Прометей"), Олександр Кобець ("Будівельник");

Форварди: Богдан Близнюк ("Будівельник"), Іван Ткаченко ("Черкаські Мавпи"), Андрій Войналович ("Київ-Баскет"), В’ячеслав Бобров ("Дніпро"), В’ячеслав Петров, ("Прометей"), Сергій Павлов ("Дніпро");

Центрові: Володимир Герун ("Бююкчекмедже", Туреччина), Дмитро Скапінцев ("Київ-Баскет"), Артем Пустовий ("Гран-Канарія", Іспанія).

Довідка

У листопаді чоловіча національна збірна України проведе перші матчі кваліфікації Кубку світу-2023. Команда Айнарса Багатскіса в межах стартового ігрового вікна відбору 26 листопада в Тбілісі зіграє проти збірної Грузії, а 29 листопада вдома, у київському "Палаці спорту", протистоятиме команді Північної Македонії. Обидва матчі розпочнуться о 19:00 за київським часом.