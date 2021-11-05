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Баскетбол: сборная Украины назвала заявку на первые матчи отбора на Кубок мира-2023

Киев • УНН

 • 14506 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сборная Украины по баскетболу объявила расширенный состав для подготовки на стартовые поединки отбора на Кубок мира-2023, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Баскетбол: сборная Украины назвала заявку на первые матчи отбора на Кубок мира-2023

Детали

Тренерский штаб сборной Украины определился с расширенной заявкой из 15 игроков, которые будут готовиться к стартовым матчам квалификации мирового первенства. Для подготовки к матчам команда соберется в Киеве 20 ноября.

Заявка выглядит так:

Защитники: Денис Лукашов ("Прометей"), Виталий Зотов ("Днепр"), Илья Сидоров ("Прометей"), Иссуф Санон ("Днепр"), Александр Липовый ("Прометей"), Александр Кобец ("Строитель");
Форварды: Богдан Близнюк ("Строитель"), Иван Ткаченко ("Черкасские Мавпы"), Андрей Войналович ("Киев-Баскет"), Вячеслав Бобров ("Днепр"), Вячеслав Петров ("Прометей"), Сергей Павлов ("Днепр");
Центровые: Владимир Герун ("Бююкчекмедже", Турция), Дмитрий Скапинцев ("Киев-Баскет"), Артем Пустовой ("Гран-Канария", Испания).

Справка

В ноябре мужская национальная сборная Украины проведет первые матчи квалификации Кубка мира-2023. Команда Айнарса Багатскиса в рамках стартового игрового окна отбора 26 ноября в Тбилиси сыграет против сборной Грузии, а 29 ноября дома, в киевском "Дворце спорта", будет противостоять команде Северной Македонии. Оба матча начнутся в 19:00 по киевскому времени.

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