Баскетбол: "Будівельник" підсилився українським гравцем із чемпіонату Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. БК "Будівельник" підписав контракт із 32-річним українським форвардом Володимиром Конєвим. Про це повідомила прес-служба столичного клубу, передає УНН.
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Сезон гравець розпочинав у литовській команді “П’єно Жвайгждес”, у складі якої провів 8 матчів, набираючи 4,4 очка і здійснював 2,7 підбирання за 19,7 хвилин на майданчику.
Останнім клубом Конєва у Суперлізі України були “Черкаські Мавпи”. Також він виступав за “Хімік” та “Кривбасбаскет”.
Окрім цього, Конєв грав у складі збірної України на Євробаскеті-2017. Усього за національну команду провів 17 матчів.
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