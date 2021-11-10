Баскетбол: "Будівельник" підсилився українським гравцем із чемпіонату Литви

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Сезон гравець розпочинав у литовській команді “П’єно Жвайгждес”, у складі якої провів 8 матчів, набираючи 4,4 очка і здійснював 2,7 підбирання за 19,7 хвилин на майданчику.

Останнім клубом Конєва у Суперлізі України були “Черкаські Мавпи”. Також він виступав за “Хімік” та “Кривбасбаскет”.

Окрім цього, Конєв грав у складі збірної України на Євробаскеті-2017. Усього за національну команду провів 17 матчів.

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