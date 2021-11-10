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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38930 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Баскетбол: "Будівельник" підсилився українським гравцем із чемпіонату Литви

Київ • УНН

 • 14242 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. БК "Будівельник" підписав контракт із 32-річним українським форвардом Володимиром Конєвим. Про це повідомила прес-служба столичного клубу, передає УНН.

Баскетбол: "Будівельник" підсилився українським гравцем із чемпіонату Литви

Деталі

Сезон гравець розпочинав у литовській команді “П’єно Жвайгждес”, у складі якої провів 8 матчів, набираючи 4,4 очка і здійснював 2,7 підбирання за 19,7 хвилин на майданчику.

Останнім клубом Конєва у Суперлізі України були “Черкаські Мавпи”. Також він виступав за “Хімік” та “Кривбасбаскет”.
Окрім цього, Конєв грав у складі збірної України на Євробаскеті-2017. Усього за національну команду провів 17 матчів.

Нагадаємо

Збірна України назвала заявку на перші матчі відбору на Кубок світу-2023.

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