Баржа задела опору столичного Паркового моста
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Эксперты через две недели предоставят заключения о состоянии опоры Паркового моста, которую во время прохождения задела баржа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, сообщает УНН.
"Балансодержателем сооружения КП "Киевавтодормост" вместе с Научно-производственным предприятием "Мостовой центр" после происшествия было проведено предварительное обследование Паркового пешеходного моста. Разрушений сооружения не обнаружено. Сейчас специалисты проводят детальное обследование, выводы которого должны предоставить в течение 2-х недель", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, инцидент произошел возле опоры Паркового пешеходного моста 13 декабря.