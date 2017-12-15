Баржа задела опору столичного Паркового моста

"Балансодержателем сооружения КП "Киевавтодормост" вместе с Научно-производственным предприятием "Мостовой центр" после происшествия было проведено предварительное обследование Паркового пешеходного моста. Разрушений сооружения не обнаружено. Сейчас специалисты проводят детальное обследование, выводы которого должны предоставить в течение 2-х недель", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, инцидент произошел возле опоры Паркового пешеходного моста 13 декабря.