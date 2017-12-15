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Баржа зачепила опору столичного Паркового мосту

Баржа зачепила опору столичного Паркового мосту

Київ • УНН

 • 15049 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Експерти через два тижні нададуть висновку щодо стану опори Паркового мосту, яку під час проходження зачепила баржа. Про це повідомляє прес-служби Київської міської державної адміністрації, повідомляє УНН.

“Балансоутримувачем споруди КП „Київавтошляхміст“ разом із Науково-виробничим підприємством „Мостовий центр“ після події було проведено попереднє обстеження Паркового пішохідного мосту. Руйнувань споруди не виявлено. Наразі фахівці проводять детальне обстеження, висновки якого повинні надати протягом 2-х тижнів”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, інцидент стався біля опори Паркового пішохідного мосту 13 грудня.

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