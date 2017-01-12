"Барселона" победила "Атлетик" в матче 1/8 Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Очередной результативный штрафной удар Лионеля Месси в концовке встречи против ФК "Атлетик" из Бильбао вывел "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Барселоны".
Действующие обладатели трофея, проиграв первый матч (1:2), открыли счет стараниями Луиса Суареса. Уругвайский форвард забил сотый гол за каталонцев, потратив на это 120 матчей.
В начале второго тайма Неймар удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти, который сам же и заработал. Энрик Сабора быстро сравнял счет по сумме двух встреч, но последнее слово осталось за Лионелем Месси.
В третьей игре подряд аргентинский форвард реализует Стандрт. На этот раз, Л.Месси "бильярдным" ударом "положил" мяч в сетку ворот соперника.
Отметим, что в кубковом матче Л.Суарес забил 100-й гол за каталонский клуб.
Добавим, что в 1/4 финала также пробились "Атлетико", "Алавес", "Алькоркон" и "Реал Сосьедад".
Как сообщал УНН, гол Л.Месси принес "Барселоне" ничью во встрече с "Вильярреалом"