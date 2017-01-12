"Барселона" перемогла "Атлетік" в матчі 1/8 Кубка Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Черговий результативний штрафний удар Ліонеля Мессі в кінцівці зустрічі проти ФК "Атлетік" з Більбао вивів "Барселону" в чвертьфінал Кубка Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Барселони".
Чинні володарі трофею, програвши перший матч (1:2), відкрили рахунок стараннями Луїса Суареса. Уругвайський форвард забив сотий гол за каталонців, витративши на це 120 матчів.
На початку другого тайму Неймар подвоїв перевагу господарів, реалізувавши пенальті, який сам же і заробив. Енрік Сабору швидко зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей, але останнє слово залишилося за Ліонелем Мессі.
У третій грі поспіль аргентинський форвард реалізовує стандрт. Цього разу, Л.Мессі "більярдним" ударом "поклав" м'яч у сітку воріт суперника.
Відзначимо, що у кубковому матчі Л.Суарес забив 100-й гол за каталонський клуб.
Додамо, що до 1/4 фіналу також пробилися "Атлетіко", "Алавес", "Алькоркон" і "Реал Сосьєдад".
Як повідомляв УНН, гол Л.Мессі приніс "Барселоні" нічию у зустрічі з "Вільяреалом"