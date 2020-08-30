"Барселона" может оформить трансфер обладателя "Золотой бутсы"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Испанский футбольный гранд "Барселона" заинтересовалась кандидатурой нападающего "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле, передает УНН со ссылкой на "АS".
Форвард Луис Суарес близок к смене клубной прописки в это трансферное окно. При возможной продаже, "блаугранос" подыскивает замену. 30-летний форвард "Лацио" может заменить уругвайца.
Футболист сборной Италии имел опыт выступлений за испанский клуб ("Севилью"). Он сыграл за андалузцев только восемь поединков и забил два гола.
В августе итальянец выиграл "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных чемпионатов под эгидой УЕФА - 36 голов в 37 матчах Серии А. Позади себя Иммобиле оставил Роберта Левандовски (34 гола) и Криштиану Роналду (31).
Добавим также, в прошлом сезоне Серии А команда Иммобиле заняла четвертое место и завоевала право выступить в Лиге чемпионов.