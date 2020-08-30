"Барселона" може оформити трансфер володаря "Золотої бутси"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Іспанський футбольний гранд "Барселона" зацікавилась кандидатурою нападника "Лаціо" та збірної Італії Чіро Іммобіле, передає УНН з посиланням на "АS".
Форвард Луїс Суарес близький до зміни клубної прописки в це трансферне вікно. При можливій продажі, "блаугранос" підшукує заміну. 30-річний форвард "Лаціо" може змінити уругвайця.
Футболіст збірної Італії мав досвід виступів за іспанський клуб ("Севілью"). Він відіграв за андалузців тільки вісім поєдинків та забив два голи.
У серпні італієць виграв "Золоту бутсу", ставши кращим бомбардиром національних чемпіонатів під егідою УЄФА - 36 голів в 37 матчах Серії А. Позаду себе Іммобіле залишив Роберта Левандовскі (34 голи) і Кріштіану Роналду (31).
Додамо також, у минулому сезоні Серії А команда Іммобіле посіла четверте місце і завоювала право виступити у Лізі чемпіонів.