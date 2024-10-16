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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Барельеф "Архангел Михаил" спустя 42 года вернут Национальному музею истории Украины

Барельеф "Архангел Михаил" спустя 42 года вернут Национальному музею истории Украины

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 15:30  •  4195 просмотра

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Барельеф "Архангел Михаил" вернут Национальному музею истории Украины после 42 лет его хранения в Музее истории города Киева. Артефакт будет ключевым экспонатом выставки к 125-летию музея.

Хозяйственный суд города Киева обязал вернуть барельеф "Архангел Михаил" Национальному музею истории Украины, которому он принадлежит. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Детали

В министерстве сообщили, что в этом году исторический музей готовится отметить 125-летие основания и планирует ряд юбилейных мероприятий. Среди них выставочный проект "Кто как Бог? Образ Архистратига Михаила в национальной истории и культуре". Одним из его ключевых экспонатов является барельеф "Архангел Михаил". Это предусматривает концепция и тематико-экспозиционный план выставки. 

Также в Минкульте напомнили, что в 1982 году при создании Музея истории города Киева новой институции временно передали артефакт, который был причастен к прошлому украинской столицы. В марте 2024 года истек срок договора о его временном хранении в этом Музее, заключенный в 2019 и 2020 годах.

Напомним

На временно оккупированных рф территориях Украины находится около 1,7 млн культурных артефактов. Министр культуры Николай Точицкий заявил о работе с партнерами по выявлению и возвращению похищенных ценностей.

«На страже Святой Софии": Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект18 сентября 2024, 22:44 • 104710 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

КультураКиев