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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«На страже Святой Софии": Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект

«На страже Святой Софии": Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 22:44  •  32386 просмотра

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Музей истории Киева представил мультимедийный проект «На страже Святой Софии». Выставка демонстрирует войну как следствие противостояния цивилизаций и побуждает к осмыслению военных событий.

В Музее истории города Киева состоялась презентация мультимедийного выставочного проекта, который демонстрирует современную российско-украинскую войну как следствие многовекового противостояния российской и украинской цивилизаций с их абсолютно противоположными ценностями, передает корреспондент УНН.

Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект «На страже Святой Софии», главной идеей которого является побудить посетителей к глубокому осмыслению военных событий как настоящего, так и прошлого.

Куратором проекта является украинский историк и музейщик Виталий Нахманович. Над выставкой он начал работать еще с декабря 2022 года, и признается, что больше всего стремился передать через нее именно глубинные причины российско-украинской войны.

«Само слово «София» вызывает разные мысли, разные аллюзии. Во-первых, София - это  мудрость. Во-вторых, София - это мать Веры, Надежды и Любви, именно в этих качествах мы нуждаемся сейчас. Далее София Киевская - это исторический храм, символ исторической единой древнерусской церкви Владимирова крещения. В-третьих, Софийская площадь - это древние вечевой майдан, место, где произошло много важных исторических событий. Так или иначе, все эти измерения воплощены в этой выставке, и поэтому я выбрал такое символическое название.» - объясняет Виталий Нахманович.

Выставка разделена на три тематических пространства, которые выделены определенными цветами, чтобы подчеркнуть наличие антитезы в проекте. «Украинская цивилизация» - зал выполнен в желто-голубых цветах, что символизирует цвета украинского флага и олицетворяет свет. В зале под названием «Российская цивилизация» используются темно-бордовые и черные цвета, таким образом подчеркивается характер российско-советской цивилизации и обозначает тьму. И третьим является зеленый зал - «Оборона Киева», который показывает следствие российского вторжения на примере несокрушимых городов Киевщины в феврале-марте 2022 года.

 «Это не историческая выставка, она не рассказывает хронологию событий. Она подает определенные образы. Сегодня большинство выставок, посвященных войне, показывают именно вооруженную борьбу, а мы решили показать гуманитарное измерение этой войны, последствия для людей, для культуры», -  отмечает куратор выставки.

Что важно, на выставке представлены экспонаты из фондовой коллекции Музея истории города Киева и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКультура
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