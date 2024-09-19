«На страже Святой Софии": Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект

В Музее истории города Киева состоялась презентация мультимедийного выставочного проекта, который демонстрирует современную российско-украинскую войну как следствие многовекового противостояния российской и украинской цивилизаций с их абсолютно противоположными ценностями, передает корреспондент УНН.

Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект «На страже Святой Софии», главной идеей которого является побудить посетителей к глубокому осмыслению военных событий как настоящего, так и прошлого.

Куратором проекта является украинский историк и музейщик Виталий Нахманович. Над выставкой он начал работать еще с декабря 2022 года, и признается, что больше всего стремился передать через нее именно глубинные причины российско-украинской войны.

«Само слово «София» вызывает разные мысли, разные аллюзии. Во-первых, София - это мудрость. Во-вторых, София - это мать Веры, Надежды и Любви, именно в этих качествах мы нуждаемся сейчас. Далее София Киевская - это исторический храм, символ исторической единой древнерусской церкви Владимирова крещения. В-третьих, Софийская площадь - это древние вечевой майдан, место, где произошло много важных исторических событий. Так или иначе, все эти измерения воплощены в этой выставке, и поэтому я выбрал такое символическое название.» - объясняет Виталий Нахманович.

Выставка разделена на три тематических пространства, которые выделены определенными цветами, чтобы подчеркнуть наличие антитезы в проекте. «Украинская цивилизация» - зал выполнен в желто-голубых цветах, что символизирует цвета украинского флага и олицетворяет свет. В зале под названием «Российская цивилизация» используются темно-бордовые и черные цвета, таким образом подчеркивается характер российско-советской цивилизации и обозначает тьму. И третьим является зеленый зал - «Оборона Киева», который показывает следствие российского вторжения на примере несокрушимых городов Киевщины в феврале-марте 2022 года.

«Это не историческая выставка, она не рассказывает хронологию событий. Она подает определенные образы. Сегодня большинство выставок, посвященных войне, показывают именно вооруженную борьбу, а мы решили показать гуманитарное измерение этой войны, последствия для людей, для культуры», - отмечает куратор выставки.

Что важно, на выставке представлены экспонаты из фондовой коллекции Музея истории города Киева и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.