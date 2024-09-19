«На сторожі Святої Софії»: Музей історії міста Києва презентував масштабний мультимедійний виставковий проєкт

У Музеї історії міста Києва відбулася презентація мультимедійного виставкового проєкту, який демонструє сучасну російсько-українську війну як наслідок багатовікового протистояння російської та української цивілізацій із їхніми абсолютно протилежними цінностями, передає кореспондент УНН.

Музей історії міста Києва презентував масштабний мультимедійний виставковий проєкт "На сторожі Святої Софії", головною ідеєю якого є спонукати відвідувачів до глибокого осмислення воєнних подій як сьогодення, так і минувшини.

Куратором проєкту є український історик та музейник Віталій Нахманович. Над виставкою він почав працювати ще з грудня 2022 року, і зізнається, що найбільше прагнув передати через неї саме глибинні причини російсько-української війни.

"Саме слово "Софія" викликає різні думки, різні алюзії. По-перше, Софія – це мудрість. По-друге, Софія – це мати Віри, Надії і Любові, саме цих якостей ми потребуємо зараз. Далі Софія Київська – це історичний храм, символ історичної єдиної давньоруської церкви Володимирового хрещення. По-третє, Софійська площа – це стародавні вічовий майдан, місце, де відбулося багато важливих історичних подій. Так чи інакше, всі ці виміри втілені в цій виставці, і тому я обрав таку символічну назву." - пояснює Віталій Нахманович.

Виставка поділена на три тематичні простори, які виділені певними кольорами, аби підкреслити наявність антитези у проєкті. "Українська цивілізація" – зала виконана у жовто-блакитних кольорах, що символізує кольори українського прапора та уособлює світло. У залі під назвою "Російська цивілізація" використовуються темно-бордові та чорні кольори, таким чином підкреслюється характер російсько-радянської цивілізації та позначає темряву. І третьою є зелена зала – "Оборона Києва", яка показує наслідок російського вторгнення на прикладі незламних міст Київщини у лютому-березні 2022 року.

"Це не історична виставка, вона не розповідає хронологію подій. Вона подає певні образи. Сьогодні більшість виставок, які присвячені війні, показують саме збройну боротьбу, а ми вирішили показати гуманітарний вимір цієї війни, наслідки для людей, для культури.",– зазначає куратор виставки.

Що важливо, на виставці представлені експонати з фондової колекції Музею історії міста Києва та Національного музею історії України у Другій світовій війні.