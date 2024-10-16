Барельєф "Архангел Михаїл" через 42 роки повернуть Національному музею історії України
Київ • УНН
Барельєф "Архангел Михаїл" повернуть Національному музею історії України після 42 років його зберігання у Музеї історії міста Києва. Артефакт буде ключовим експонатом виставки до 125-річчя музею.
Господарський суд міста Києва зобов’язав повернути барельєф "Архангел Михаїл" Національному музею історії України, якому він належить. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.
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В міністерстві повідомили, що цьогоріч історичний музей готується відзначити 125-річчя заснування та планує низку ювілейних заходів. Серед них виставковий проєкт "Хто як Бог? Образ Архистратига Михаїла в національній історії та культурі". Одним із його ключових експонатів є барельєф "Архангел Михаїл". Це передбачає концепція та тематико-експозиційний план виставки.
Також у Мінкульті нагадали, що у 1982 році під час створення Музею історії міста Києва новій інституції тимчасово передали артефакт, який був дотичним до минулого української столиці. У березні 2024 року закінчився термін договору про його тимчасове зберігання в цьому Музеї, укладений у 2019 і 2020 роках.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих рф територіях України знаходиться близько 1,7 млн культурних артефактів. Міністр культури Микола Точицький заявив про роботу з партнерами щодо виявлення та повернення викрадених цінностей.
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