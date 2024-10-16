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Барельєф "Архангел Михаїл" через 42 роки повернуть Національному музею історії України

Київ • УНН

 • 17355 перегляди

Барельєф "Архангел Михаїл" повернуть Національному музею історії України після 42 років його зберігання у Музеї історії міста Києва. Артефакт буде ключовим експонатом виставки до 125-річчя музею.

Барельєф "Архангел Михаїл" через 42 роки повернуть Національному музею історії України

Господарський суд міста Києва зобов’язав повернути барельєф "Архангел Михаїл" Національному музею історії України, якому він належить. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

Деталі

В міністерстві повідомили, що цьогоріч історичний музей готується відзначити 125-річчя заснування та планує низку ювілейних заходів. Серед них виставковий проєкт "Хто як Бог? Образ Архистратига Михаїла в національній історії та культурі". Одним із його ключових експонатів є барельєф "Архангел Михаїл". Це передбачає концепція та тематико-експозиційний план виставки. 

Також у Мінкульті нагадали, що у 1982 році під час створення Музею історії міста Києва новій інституції тимчасово передали артефакт, який був дотичним до минулого української столиці. У березні 2024 року закінчився термін договору про його тимчасове зберігання в цьому Музеї, укладений у 2019 і 2020 роках.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих рф територіях України знаходиться близько 1,7 млн культурних артефактів. Міністр культури Микола Точицький заявив про роботу з партнерами щодо виявлення та повернення викрадених цінностей.

«На сторожі Святої Софії»: Музей історії міста Києва презентував масштабний мультимедійний виставковий проєкт19.09.24, 01:44 • 104950 переглядiв

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