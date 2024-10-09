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На окупованих територіях України залишається близько 1,7 млн культурних артефактів - Точицький

На окупованих територіях України залишається близько 1,7 млн культурних артефактів - Точицький

Київ • УНН

 • 10864 перегляди

На окупованих РФ територіях України знаходиться близько 1,7 млн культурних артефактів. Міністр культури Точицький заявив про роботу з партнерами щодо виявлення та повернення викрадених цінностей.

На окупованих росією територіях України знаходиться майже 2 мільйони артефактів культури. Про це в інтервʼю "Голос Америки" заявив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, передає УНН

Деталі

За його словами, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України працює над збереженням ідентичності та культурної спадщини України. Наразі Київ спільно з партнерами готує проєкт щодо оцифрування всієї спадщини.

Лише на сьогодні ми маємо 1,7 млн артефактів, які перебувають на окупованих територіях. І вони під ризиком того, що Російська Федерація вивезе їх не просто до Росії, а за кордон. І тут ми з нашими американськими колегами працюємо над тим, щоби виявити і повернути їх

- відзначив Точицький. 

Він нагадав, що нещодавно вдалось повернути частину вкрадених артефактів. Йдеться про шаблі часів Київської Русі, за оцінками американських та українських фахівців, тобто кінець IX початок XIII сторіччя.

Це той спадок, який демонструє, що ми є частиною великої європейської історії

- підкреслив міністр. 

Доповнення

За словами Точицького, до США шаблі потрапили звичайною поштою. Проте вони позначені, як "знаряддя для барбекю".

Це уже третя така знахідка наших американських колег і третє повернення. Тому ми теж будемо працювати над тим, як виявляти, зберігати та повертати викрадені українські артефакти

- зауважив очільник Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

Нагадаємо

Генпрокурор Андрій Костін повідомив про появу викрадених з українських музеїв артефактів на міжнародному чорному ринку. В Офісі генпрокурора створено спеціальний підрозділ для розслідування таких злочинів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Культура
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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