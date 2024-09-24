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США передали Україні чотири старовинні шаблі, які росія вивезла з окупованих територій

США передали Україні чотири старовинні шаблі, які росія вивезла з окупованих територій

Київ • УНН

 • 15064 перегляди

США передали Україні 4 середньовічні шаблі IX-XIII ст., викрадені росією з окупованих територій. Артефакти виявили в міжнародному поштовому відділенні в Нью-Джерсі під виглядом "набору для барбекю".

США передали Україні культурні цінності,  які походять з тимчасово окупованих територій і були викрадені росією. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, пише УНН.

Деталі

23 вересня у приміщенні Постійного представництва України при ООН заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс передав міністру культури та стратегічних комунікацій України Миколі Точицькому 4 середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям.

За словами Роберта Сільверса, їх виявили у міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. На пакунку було зазначено, що там передається набір для барбекю. Під час подальшої перевірки вмісту пакунку, до яких було залучено Національний музей історії України в Києві, було встановлено, що це предмети культурної спадщини.

Ще 7 цінностей наразі перебувають у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.

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Микола Точицький зазначив, що повернуті шаблі - не просто зброя, а символ глибокого історичного звʼязку українців з предками та української національної сили.

Ця операція стала результатом успішної взаємодії між Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Службою зовнішньої розвідки України, Посольством України в США, Національним музеєм історії України та Інститутом археології НАН України.

Нагадаємо

З червня 2022 року Митна та прикордонна служба США у співпраці з іншими агенціями, підпорядкованими Міністерству національної безпеки США, здійснює операцію з перехоплення культурних цінностей, які пересилаються з росії до США поштою. Попередня частина культурних цінностей, конфіскованих Митною та прикордонною службою США у рамках цієї операції, включала скіфські акінаки VI століття до н.е., бронзовий меч XII–VIII століття до н.е. та інші цінності, які вже були передані Україні.

Археологічні артефакти, які були незаконно вивезені з України та перехоплені в Нідерландах, передали Національному музею історії22.05.24, 17:43 • 23193 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

ВійнаКультура
natsionalna-akademiia-nauk-ukrainyНаціональна академія наук України
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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