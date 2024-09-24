США передали Україні чотири старовинні шаблі, які росія вивезла з окупованих територій
Київ • УНН
США передали Україні 4 середньовічні шаблі IX-XIII ст., викрадені росією з окупованих територій. Артефакти виявили в міжнародному поштовому відділенні в Нью-Джерсі під виглядом "набору для барбекю".
США передали Україні культурні цінності, які походять з тимчасово окупованих територій і були викрадені росією. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, пише УНН.
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23 вересня у приміщенні Постійного представництва України при ООН заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс передав міністру культури та стратегічних комунікацій України Миколі Точицькому 4 середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям.
За словами Роберта Сільверса, їх виявили у міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. На пакунку було зазначено, що там передається набір для барбекю. Під час подальшої перевірки вмісту пакунку, до яких було залучено Національний музей історії України в Києві, було встановлено, що це предмети культурної спадщини.
Ще 7 цінностей наразі перебувають у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.
Микола Точицький зазначив, що повернуті шаблі - не просто зброя, а символ глибокого історичного звʼязку українців з предками та української національної сили.
Ця операція стала результатом успішної взаємодії між Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Службою зовнішньої розвідки України, Посольством України в США, Національним музеєм історії України та Інститутом археології НАН України.
Нагадаємо
З червня 2022 року Митна та прикордонна служба США у співпраці з іншими агенціями, підпорядкованими Міністерству національної безпеки США, здійснює операцію з перехоплення культурних цінностей, які пересилаються з росії до США поштою. Попередня частина культурних цінностей, конфіскованих Митною та прикордонною службою США у рамках цієї операції, включала скіфські акінаки VI століття до н.е., бронзовий меч XII–VIII століття до н.е. та інші цінності, які вже були передані Україні.
Археологічні артефакти, які були незаконно вивезені з України та перехоплені в Нідерландах, передали Національному музею історії22.05.24, 17:43 • 23193 перегляди