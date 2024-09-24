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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США передали Украине четыре старинные сабли, которые россия вывезла с оккупированных территорий

США передали Украине четыре старинные сабли, которые россия вывезла с оккупированных территорий

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 15:08  •  8766 просмотра

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США передали Украине 4 средневековые сабли IX-XIII вв., похищенные россией с оккупированных территорий. Артефакты обнаружили в международном почтовом отделении в Нью-Джерси под видом "набора для барбекю".

США передали Украине культурные ценности,  которые происходят с временно оккупированных территорий и были похищены россией. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.

Детали

23 сентября в помещении Постоянного представительства Украины при ООН заместитель министра национальной безопасности США по вопросам стратегии, политики и планирования Роберт Сильверс передал министру культуры и стратегических коммуникаций Украины Николаю Точицкому 4 средневековые железные сабли, датированные IX-XIII веком.

По словам Роберта Сильверса, их обнаружили в международном почтовом отделении в Ньюарке, штат Нью-Джерси. На пакете было указано, что там передается набор для барбекю. Во время дальнейшей проверки содержимого пакета, к которым был привлечен Национальный музей истории Украины в Киеве, было установлено, что это предметы культурного наследия.

Еще 7 ценностей сейчас находятся в процессе идентификации украинскими экспертами на основе предоставленных фотографий.

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Николай Точицкий отметил, что возвращенные сабли - не просто оружие, а символ глубокой исторической связи украинцев с предками и украинской национальной силы.

Эта операция стала результатом успешного взаимодействия между Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, Службой внешней разведки Украины, Посольством Украины в США, Национальным музеем истории Украины и Институтом археологии НАН Украины.

Напомним

С июня 2022 года Таможенная и пограничная служба США в сотрудничестве с другими агентствами, подчиненными Министерству национальной безопасности США, осуществляет операцию по перехвату культурных ценностей, пересылаемых из России в США по почте. Предыдущая часть культурных ценностей, конфискованных Таможенной и пограничной службой США в рамках этой операции, включала скифские акинаки VI века до н.э., бронзовый меч XII-VIII века до н.э. и другие ценности, которые уже были переданы Украине.

Археологические артефакты, которые были незаконно вывезены из Украины и перехвачены в Нидерландах, передали Национальному музею истории22 мая 2024, 14:43 • 22964 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ВойнаКультура
natsionalnaya-akademiya-nauk-ukrainiНациональная академия наук Украины
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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kievКиев