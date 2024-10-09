На оккупированных территориях Украины остается около 1,7 млн культурных артефактов - Точицкий

На оккупированных Россией территориях Украины находится почти 2 миллиона артефактов культуры. Об этом в интервью «Голос Америки» заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, передает УНН.

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По его словам, Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины работает над сохранением идентичности и культурного наследия Украины. Сейчас Киев совместно с партнерами готовит проект по оцифровке всего наследия.

Только на сегодня мы имеем 1,7 млн артефактов, которые находятся на оккупированных территориях. И они под риском того, что Российская Федерация вывезет их не просто в Россию, а за границу. И здесь мы с нашими американскими коллегами работаем над тем, чтобы выявить и вернуть их

Он напомнил, что недавно удалось вернуть часть украденных артефактов. Речь идет о сабли времен Киевской Руси, по оценкам американских и украинских специалистов, то есть конец IX начало XIII века.

Это то наследие, которое демонстрирует, что мы являемся частью большой европейской истории

Дополнение

По словам Точицкого, в США сабли попали по обычной почте. Однако они обозначены, как «орудия для барбекю».

Это уже третья такая находка наших американских коллег и третье возвращение. Поэтому мы тоже будем работать над тем, как выявлять, хранить и возвращать похищенные украинские артефакты