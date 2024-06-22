Барбадос и Маршалловы острова присоединились к коммюнике Саммита мира - Зеленский

Барбадос и Маршалловы острова присоединились к коммюнике Саммита мира, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, пишет УНН.

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"Я благодарен Барбадосу и Республике Маршалловы Острова за то, что присоединились к итоговому коммюнике инаугурационного Саммита мира. Глобальная поддержка Формулы мира, а следовательно Устава ООН, который мы хотим восстановить в полную силу, продолжает расти. На этом пути каждый голос одинаково важен и значим. Мы ценим наших партнеров из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех стран мира", - указал Зеленский в X.

Президент подчеркнул, что каждый может внести свой вклад.

"Я рассчитываю на совместную работу с островными государствами над вопросами, которые чрезвычайно важны для всех нас, такими как экологическая и продовольственная безопасность", - отметил он.

"Это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного саммита мира. Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество росло", - подытожил Зеленский.

Первый список имел в своем составе страны, не подтверждавшие согласие - Кулеба объяснил исчезновение подписей под коммюнике саммита мира