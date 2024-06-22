Барбадос і Маршаллові острови приєдналися до комюніке Саміту миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський висловив подяку Барбадосу і Маршалловим островам за те, що приєдналися до підсумкового комюніке інавгураційного Саміту миру.
Барбадос і Маршаллові острови приєдналися до комюніке Саміту миру, повідомив Президент України Володимира Зеленський у суботу, пише УНН.
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"Я вдячний Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за те, що приєдналися до підсумкового комюніке інавгураційного Саміту миру. Глобальна підтримка Формули миру, а отже Статуту ООН, який ми хочемо відновити на повну силу, продовжує зростати. На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значущий. Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх країн світу", - вказав Зеленський у X.
Президент наголосив, що кожен може зробити свій внесок.
"Я розраховую на спільну роботу з острівними державами над питаннями, які є надзвичайно важливими для всіх нас, як-от екологічна та продовольча безпека", - зазначив він.
"Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість зростала", - підсумував Зеленський.
Перший список мав у своєму складі країни, що не підтверджували згоду – Кулеба пояснив "зникнення підписів" під комюніке Саміту миру21.06.24, 10:06 • 30160 переглядiв