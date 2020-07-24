Банки несмотря на коронакризис улучшили ожидания по кредитованию

"Во второмй квартале оставалось ощутимым негативное влияние коронакризтса как на спрос населения и бизнеса на кредиты, так и на стандарты кредитования. В то же время опрошенные банки ожидают, что в следующем квартале восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования станут мягче", - говорится в сообщении.

Пик негативных ожиданий банков, как указано, был пройден в прошлом квартале, а уже в текущем опросе ожидания банков на следующие 12 месяцев начали улучшаться.

"Почти 60% респондентов ожидает увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе", - отметили в НБУ.

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В частности, банки ожидают роста спроса на кредиты МСП. Крупные банки оптимистично оценивают перспективы роста объема корпоративного портфеля, но в то же время их ожидания восстановления потребительского кредитования в следующие 12 месяцев сдержанные, хотя в III квартале банки ожидают восстановления спроса населения на потребительские кредиты и ипотеку.

"Вместе с тем, банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитных портфелей, хотя эти ожидания несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом", - добавили в регуляторе.

Также финучреждения указывают на определенное восстановление роста объемов депозитов: около половины респондентов ожидает притока средств населения и бизнеса.

"Банки сообщили, что надеются на смягчение стандартов кредитования бизнеса и населения (потребительские кредиты и ипотека) в следующие три месяца", - отметили в НБУ.

Опрос проводился с 18 июня по 9 июля 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ.

Напомним, Президент Зеленский подписал закон о запрете начислять штрафы по кредитам в период карантина.