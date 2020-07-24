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Банки несмотря на коронакризис улучшили ожидания по кредитованию

Банки несмотря на коронакризис улучшили ожидания по кредитованию

Киев  •  УНН

 • 13036 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Влияние коронакризиса еще ощутимо, однако банки уже улучшили ожидания по перспективам кредитования. Такие результаты опроса об условиях кредитования за третий квартал 2020 года обнародовала пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Во второмй квартале оставалось ощутимым негативное влияние коронакризтса как на спрос населения и бизнеса на кредиты, так и на стандарты кредитования. В то же время опрошенные банки ожидают, что в следующем квартале восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования станут мягче", - говорится в сообщении.

Пик негативных ожиданий банков, как указано, был пройден в прошлом квартале, а уже в текущем опросе ожидания банков на следующие 12 месяцев начали улучшаться.

"Почти 60% респондентов ожидает увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе", - отметили в НБУ.

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В частности, банки ожидают роста спроса на кредиты МСП. Крупные банки оптимистично оценивают перспективы роста объема корпоративного портфеля, но в то же время их ожидания восстановления потребительского кредитования в следующие 12 месяцев сдержанные, хотя в III квартале банки ожидают восстановления спроса населения на потребительские кредиты и ипотеку.

"Вместе с тем, банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитных портфелей, хотя эти ожидания несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом", - добавили в регуляторе.

Также финучреждения указывают на определенное восстановление роста объемов депозитов: около половины респондентов ожидает притока средств населения и бизнеса.

"Банки сообщили, что надеются на смягчение стандартов кредитования бизнеса и населения (потребительские кредиты и ипотека) в следующие три месяца", - отметили в НБУ.

Опрос проводился с 18 июня по 9 июля 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ.

Напомним, Президент Зеленский подписал закон о запрете начислять штрафы по кредитам в период карантина.

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