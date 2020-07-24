Банки попри коронакризу поліпшили очікування щодо кредитування

"У ІІ кварталі лишався відчутним негативний вплив коронакризи як на попит населення та бізнесу на кредити, так і на стандарти кредитування. Водночас опитані фінустанови очікують, що у наступному кварталі відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом’якшаться", - йдеться у повідомленні.

Пік негативних очікувань банків, як вказано, було пройдено в минулому кварталі, а вже у поточному опитуванні очікування банків на наступні 12 місяців почали покращуватись.

"Майже 60% респондентів очікує збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців, що вдвічі більше, ніж у попередньому опитуванні", - відзначили у НБУ.

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Зокрема, банки очікують на зростання попиту на кредити МСП. Великі банки оптимістичніше оцінюють перспективи зростання обсягу корпоративного портфеля, але водночас, їхні очікування відновлення споживчого кредитування у наступні 12 місяців стримані, хоча у ІІІ кварталі банки очікують відновлення попиту населення на споживчі кредити та іпотеку.

"Разом з тим, банки і надалі очікують погіршення якості кредитних портфелів, хоча ці очікування дещо поліпшились порівняно з попереднім кварталом", - додали у регуляторі.

Також фінустанови вказують на певне відновлення зростання обсягів депозитів: близько половини респондентів очікує припливу коштів населення та бізнесу.

"Банки повідомили, що сподіваються на пом’якшення стандартів кредитування бізнесу та населення (споживчі кредити та іпотека) у наступні три місяці", - зауважили у НБУ.

Опитування проводилося з 18 червня до 9 липня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ.

Нагадаємо, Президент Зеленський підписав закон щодо заборони нараховувати штрафи за кредитами у період карантину.