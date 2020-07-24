Банки попри коронакризу поліпшили очікування щодо кредитування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Вплив коронакризи ще відчутний, проте банки вже поліпшили очікування з перспектив кредитування. Такі результати опитування про умови кредитування за ІІІ квартал 2020 року оприлюднила пресслужба НБУ, передає УНН.
"У ІІ кварталі лишався відчутним негативний вплив коронакризи як на попит населення та бізнесу на кредити, так і на стандарти кредитування. Водночас опитані фінустанови очікують, що у наступному кварталі відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом’якшаться", - йдеться у повідомленні.
Пік негативних очікувань банків, як вказано, було пройдено в минулому кварталі, а вже у поточному опитуванні очікування банків на наступні 12 місяців почали покращуватись.
"Майже 60% респондентів очікує збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців, що вдвічі більше, ніж у попередньому опитуванні", - відзначили у НБУ.
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Зокрема, банки очікують на зростання попиту на кредити МСП. Великі банки оптимістичніше оцінюють перспективи зростання обсягу корпоративного портфеля, але водночас, їхні очікування відновлення споживчого кредитування у наступні 12 місяців стримані, хоча у ІІІ кварталі банки очікують відновлення попиту населення на споживчі кредити та іпотеку.
"Разом з тим, банки і надалі очікують погіршення якості кредитних портфелів, хоча ці очікування дещо поліпшились порівняно з попереднім кварталом", - додали у регуляторі.
Також фінустанови вказують на певне відновлення зростання обсягів депозитів: близько половини респондентів очікує припливу коштів населення та бізнесу.
"Банки повідомили, що сподіваються на пом’якшення стандартів кредитування бізнесу та населення (споживчі кредити та іпотека) у наступні три місяці", - зауважили у НБУ.
Опитування проводилося з 18 червня до 9 липня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ.
Нагадаємо, Президент Зеленський підписав закон щодо заборони нараховувати штрафи за кредитами у період карантину.