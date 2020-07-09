Президент пообіцяв "дотиснути" державні банки щодо іпотеки під 10%

"Деякі банки почали вже видавати іпотеку згідно наших домовленостей під 8,8. Проблема, що поки що не масово. Впевнений, що до кінця року все це з’явиться. Складна ситуація з держбанками, зараз вони дають під 14% - це дуже багато, ми з ними сперечаємось. Все нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде – в цьому я впевнений. Трішечки треба почекати", - сказав Зеленський.

Як раніше повідомляв УНН, Зеленський розповів, що робить держава аби втримати заробітчан в Україні.