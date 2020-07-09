Президент пообіцяв "дотиснути" державні банки щодо іпотеки під 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв "дотиснути" державні банки щодо іпотеки під 10% замість 14%. Про це він розповів на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, передає кореспондент УНН.
"Деякі банки почали вже видавати іпотеку згідно наших домовленостей під 8,8. Проблема, що поки що не масово. Впевнений, що до кінця року все це з’явиться. Складна ситуація з держбанками, зараз вони дають під 14% - це дуже багато, ми з ними сперечаємось. Все нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде – в цьому я впевнений. Трішечки треба почекати", - сказав Зеленський.
Як раніше повідомляв УНН, Зеленський розповів, що робить держава аби втримати заробітчан в Україні.