Зеленський розповів, що робить держава, аби втримати заробітчан в Україні

“Закривати кордони ніхто не буде. Ви ж самі розумієте, можна багато чого розказувати, але поки не буде нормальних робочих місць, зарплати, нічим не втримаєш людей. Що є: надати можливості, щоб люди могли відкривати маленький та середній бізнес. Є дві речі, пов’язані з банківською культурою, програмами”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що з його боку неодноразово розмовляли з Нацбанком щодо зниження облікової ставки.

“Окрім "5-7-9“, там є ще портфельне кредитування, що у ВР з’явиться у вигляді законопроекту. Наша головна задача — до кінця року зробити нормальні умови з кредитування. Також ми говоримо про більш спрощену процедуру отримання кредитів до 10%. Я думаю, 5-7% — це нормально умова, коли людина не хоче виїжджати. Друга історія пов’язана з іпотекою. Не можна 25% витрачати на іпотеку. Будь-яка молода сім’я вирішить: я не можу тут купити — поїду в Польщу, яка різниця, де знімати, там я отримаю принаймні непогану зарплату”, — сказав Зеленський.

Він вважає, що держава має надати хоча б умови. Адже навіть якщо в Україні будуть зарплати на 200 євро менше, ніж у тій же Польщі, людина принаймні зможе взяти квартиру у кредит без проблем.

Раніше УНН писав, що уряд підтримав пропозиції щодо зміни умов програми “Доступні кредити 5-7-9%”.



