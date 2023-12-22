Банки наращивают кредитование бизнеса и населения - НБУ

Банки активизировали кредитование бизнеса и населения, указано в декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.

Детали

Финансовый сектор работал в благоприятных условиях, со значительно выше ожидаемого приростом ВВП и замедлением инфляции. Учетная ставка снижалась, но оставила привлекательными гривневые сбережения. Переход к управляемой гибкости обменного курса прошел успешно, не вызвав рисков для валютного рынка и финансового сектора. Впрочем, полномасштабная война остается ключевым риском, указали в НБУ.

Риски неритмичности поступлений и недостаточности объемов международной помощи - основная угроза для макростабильности. Однако есть высокие шансы на успешное согласование пакетов помощи партнерами. Базовый сценарий на 2024 год предусматривает стабильный экономический рост, однозначную инфляцию и контролируемость валютного рынка, как и сохранение привлекательности активов в гривне, отметили в Нацбанке.

Притоки средств в банки продолжаются, хотя темпы несколько снизились.

Кредитование бизнеса в гривне растет шесть месяцев подряд. Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" активно поддерживает этот рынок, но требует пересмотра для восстановления направления на поддержку малых и средних предприятий и эффективного использования бюджетных средств.

В то же время, как указано, сейчас спрос есть не только на льготное кредитование - наращивают портфели и банки, которые не участвуют в госпрограммах.

Увеличивается объем необеспеченных розничных потребительских и ипотечных займов. Два банка доминируют в необеспеченном потребительском кредитовании, что приводит к росту концентрации в этом сегменте. Что касается ипотечного кредитования, оно почти исключительно осуществляется госбанками по программе "єОселя".

Операционная эффективность банков остается высокой, с небольшими затратами на формирование резервов. Уровень потерь от кредитного риска нормализуется во всех сегментах, и банки готовы покрывать кредитные убытки текущими операционными доходами. Новые законы регулирования небанковского сектора приводят к трансформации, в частности в секторе страхования и рынка платежей.

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