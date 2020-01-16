Банки на четверть увеличили гривневые кредиты украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Банки в Украине в ноябре прошлого года нарастили кредитование населения в гривне на 24,7% - до 168 млрд грн (год к году). Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
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"Банки продолжали увеличивать кредитование населения. В ноябре 2019 года гривневый портфель кредитов физическим лицам вырос на 24,7% до 168 млрд грн год к году", - говорится в сообщении регулятора.
Также указано, что в прошлом году созданы условия для оживления кредитования бизнеса.
Ранее в НБУ рассказали, что влияет на ставки по кредитам.