НБУ планує підвищити вагу ризику за незабезпеченими споживчими кредитами

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Активний розвиток незабезпеченого споживчого кредитування в Україні може створити ризики, і для недопущення зростання цих ризиків Національний банк планує підвищити вагу ризику за такими кредитами від початку 2021 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.