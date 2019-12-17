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НБУ планує підвищити вагу ризику за незабезпеченими споживчими кредитами

НБУ планує підвищити вагу ризику за незабезпеченими споживчими кредитами

Київ • УНН

 • 13267 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Активний розвиток незабезпеченого споживчого кредитування в Україні може створити ризики, і для недопущення зростання цих ризиків Національний банк планує підвищити вагу ризику за такими кредитами від початку 2021 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Споживче кредитування стрімко зростає. Банки все більше послаблюють стандарти схвалення кредитних заявок", - вказали у НБУ.

Як зауважили у регуляторі, окремі фінустанови дуже активно розширюють свою присутність у цьому сегменті та намагаються агресивно збільшити частку на ринку.

"На думку НБУ, банки недостатньо консервативно оцінюють ризики за незабезпеченими споживчими кредитами. Оцінки ймовірностей дефолтів та втрат у разі дефолтів навіть за поточного стану економіки є заниженими. Попри те, що рівень проникнення таких кредитів на сьогодні є меншим, ніж 5% ВВП, темпи їх зростання є вкрай високими. За січень-вересень 2019 року співвідношення нових споживчих кредитів до приватного споживання сягнуло майже 9%", - зазначили у Нацбанку.

Також у регуляторі вказали, що кредитування стає помітним чинником внутрішнього споживання.

"Щоб не допустити накопичення системних ризиків, Національний банк має намір запровадити підвищені ваги ризику для таких кредитів від початку 2021 року", - повідомили у НБУ.

Нагадаємо, у НБУ запевнили, що банківський сектор у хорошому стані.

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