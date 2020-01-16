Банки на чверть наростили гривневі кредити українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Банки в Україні у листопаді минулого року наростили кредитування населення у гривні на 24,7% - до 168 млрд грн (рік до року). Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
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"Банки продовжували збільшувати кредитування населення. У листопаді 2019 року гривневий портфель кредитів фізичним особам зріс на 24,7% до 168 млрд грн рік до року", - йдеться у повідомленні регулятора.
Також вказано, що торік створено умови для пожвавлення кредитування бізнесу.
Раніше у НБУ розповіли, що впливає на ставки за кредитами.