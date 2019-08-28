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У НБУ розповіли, що впливає на ставки за кредитами

У НБУ розповіли, що впливає на ставки за кредитами

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Виставлена комерційними банками маржа при кредитуванні, що впливає на кредитні ставки, враховує не лише вартість ресурсу, а й ризики. Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю виданню Page, передає УНН.

"З точки зору кредитування і вартості ресурсів для бізнесу облікова ставка Національного банку не є тим критерієм, від якого повинні відштовхуватись суб'єкти господарювання", - вказав Смолій.

На уточнююче запитання щодо того, що ніхто не заважає знижувати кредитні ставки, голова НБУ заявив: "Тут не існує прямого зв'язку".

"Тому що вартість ресурсів у банківському секторі формується в залежності від вартості строкових коштів, вартості коштів на поточних рахунках. І середня вартість портфелів, як правило, завжди є меншою, ніж облікова ставка Національного банку. Але маржа, яку закладають комерційні банки при кредитуванні, враховує не лише вартість ресурсу, але й ризики", - зазначив Смолій.

"Зараз у Верховній Раді є низка законопроектів, які потрібно проголосувати для доповнення вже проведених реформ. Сподіваємося, що це станеться після того, як парламент запрацює. Для нас і для всього фінсектору сьогодні важливо, щоб завершилася судова реформа. Поки що не до кінця імплементоване законодавство про захист прав кредиторів. А тому той, хто сьогодні видає позики, не може зменшувати маржу через високі ризики, і це впливає на ставки", - додав голова Нацбанку.

З його слів, потрібно також посилювати захист прав споживачів фінпослуг і водночас – підвищувати фінансову грамотність позичальників, щоб вони були більш обізнані в тому, на яких умовах їм банки пропонують кредити.

"Все це разом створить комфортні взаємини між кредитором і позичальником, і це стосується іпотечного кредитування зокрема", - зауважив Смолій.

Нагадаємо, банки підвищили ставки за кредитами для населення.

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