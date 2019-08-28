В НБУ рассказали, что влияет на ставки по кредитам

"С точки зрения кредитования и стоимости ресурсов для бизнеса учетная ставка Национального банка не является тем критерием, от которого должны отталкиваться субъекты хозяйствования", - отметил Смолий.

На уточняющий вопрос о том, что никто не мешает снижать кредитные ставки, глава НБУ заявил: "Здесь не существует прямой связи".

"Потому что стоимость ресурсов в банковском секторе формируется в зависимости от стоимости строковых средств, стоимости средств на текущих счетах. И средняя стоимость портфелей, как правило, всегда меньше, чем учетная ставка Национального банка. Но маржа, которую закладывают коммерческие банки при кредитовании, учитывает не только стоимость ресурса, но и риски", - сказал Смолий.

"Сейчас в Верховной Раде есть ряд законопроектов, которые нужно проголосовать для дополнения уже проведенных реформ. Надеемся, что это произойдет после того, как парламент заработает. Для нас и для всего финсектора сегодня важно, чтобы завершилась судебная реформа. Пока не до конца имплементировано законодательство о защите прав кредиторов. Поэтому тот, кто сегодня выдает займы, не может уменьшать маржу из-за высоких рисков, и это влияет на ставки", - добавил глава Нацбанка.

По его словам, нужно также усиливать защиту прав потребителей финуслуг и одновременно - повышать финансовую грамотность заемщиков, чтобы они были более осведомлены в том, на каких условиях им банки предлагают кредиты.

"Все это вместе создаст комфортные отношения между кредитором и заемщиком, и это касается ипотечного кредитования в частности", - отметил Смолий.

Напомним, банки повысили ставки по кредитам для населения.