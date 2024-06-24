Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

Одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко в попытке сохранить контроль над "Сухим Портом" зернового терминала "Олимпекс" трижды его заложили, последний раз это был кредит на 20 лет, пишет УНН.

Агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко в 2019 году получил 75 млн долларов кредита от американского инвестиционного фонда на развитие терминала "Олимпекс". В качестве залога одесские бизнесмены передали корпоративные права и половину зернового терминала. Среди залогового имущества был также "Сухой Порт" - участок подготовки зерновых грузов на зерновом терминале "Олимпекс".

Как выяснилось позже, GNT скорее всего и не собирались возвращать заем американцам, но и контроль над терминалом терять они явно не хотели. Гроза и Науменко нашли выход, им каким-то образом удалось убедить главу правления банка "Восток" и по совместительству главу фракции "Слуга народа" в Одесском местном совете Вадима Мороховского.

Гроза и Науменко с помощью компаний "Ферко" и "Зерновой перегрузочный комплекс "Инзерноэкспорт", которые входят в GNT Group, взяли кредит в банке "Восток". Им не столько нужны были деньги, сколько перезаложить "Сухой Порт". Несмотря на то, что это имущество было уже обременено займом у американцев, "Восток" его принял.

Срок полного погашения займа по кредитному договору с украинским банком должен был истечь 25 мая 2023 года. Но не дождавшись окончания действия кредитного договора "Восток" начал процедуру взыскания долга.

При этом официальное требование, по данным СМИ, банк вручил 2 декабря 2022 года нарочно вместо официального уведомления почтой. Таким образом банк нарушил ст. 35 закона "Об ипотеке", предполагающей отправку официальных уведомлений должнику.

Фактически, по данным СМИ, процедура взыскания началась через два месяца после уведомления – 13 февраля 2023 года, путем внесения изменений в Государственный реестр обременений движимого имущества, что может свидетельствовать о том, что первое уведомление было подделкой.

При этом еще до внесения изменений в государственный реестр, 10 февраля 2023 года, банк "Восток" переуступил право требования по своему кредитному договору ООО "ФК "Солюшинс Фактор".

Эта компания в тот же день переуступила его ООО "Доступные финансы". В тот же день "Доступные финансы" продала "Сухой Порт" компании Sunolta OU, которая входит в группу компаний Sunolta.

Стоит отметить, что рыночная стоимость "Сухого Порта" в 2020 году была минимум 18 млн долларов. А группе Sunolta он достался всего за 4,7 млн долларов. Более того, как и в предыдущей схеме с банком "Південний" Sunolta купила "Сухой Порт" несмотря на то, что он находился под арестом по одному из уголовных производств с марта 2023 года.

Это также не помешало Sunolta OU передать "Сухой Порт" 10 апреля 2023 года своему же ООО "Зерновой порт". Эта компания была зарегистрирована всего за несколько недель до получения "Сухого Порта" и не имела на балансе другого имущества, а ее единственным участником являлась Sunolta OU.

19 апреля 2023 года ООО "Зерновой порт" передало "Сухой Порт" терминала "Олимпекс" на 20 лет в качестве залога по кредиту 78,5 тыс. долларов ООО "Майнд Сет", которая, по дынным СМИ, подконтрольна Грозе и Науменко.

Журналисты допускают, что это мог быть преступный сговор, направленный на формирование оснований (путем в том числе внесения ложных данных в официальные документы) для перехода права собственности по механизму повторного залога.

Напомним

Ранее УНН уже рассказывал, как Мороховский помог Грозе и Науменко получить контроль над половиной зернового терминала, которая была в залоге у американского инвестиционного фонда по кредиту на 75 млн долларов. Для этого бизнесмены с помощью банка "Південний" отработали схему передачи под двойной, а в конечном итоге тройной залог имущества.