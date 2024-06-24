Банк Мороховського "Восток" допоміг Грозі і Науменку незаконно зберегти контроль над "Сухим Портом" (відео)

Одеські бізнесмени Сергій Гроза і Володимир Науменко в спробі зберегти контроль над "Сухим Портом" зернового терміналу "Олімпекс" тричі його заклали, останній раз це був кредит на 20 років, пише УНН.

Агрохолдинг GNT Group Грози і Науменка в 2019 році отримав 75 млн доларів кредиту від американського інвестиційного фонду на розвиток терміналу "Олімпекс". В якості застави одеські бізнесмени передали корпоративні права і половину зернового терміналу. Серед заставного майна був також "Сухий Порт" - ділянка підготовки зернових вантажів на зерновому терміналі "Олімпекс".

Як з'ясувалося пізніше, GNT, найімовірніше, і не збиралися повертати позику американцям, але і контроль над терміналом втрачати вони явно не хотіли. Гроза і Науменко знайшли вихід, їм якимось чином вдалося переконати голову правління банку "Восток" і за сумісництвом голову фракції "Слуга народу" в Одеській місцевій раді Вадима Мороховського.

Гроза і Науменко за допомогою компаній "Ферко" і "зерновий перевантажувальний комплекс "Інзерноекспорт", які входять в GNT Group, взяли кредит в банку "Восток". Їм не стільки потрібні були гроші, скільки перезакласти "Сухий Порт". Незважаючи на те, що це майно було вже обтяжене позикою в американців, "Восток" його прийняв.

Термін повного погашення позики за кредитним договором з українським банком мав закінчитися 25 травня 2023 року. Але не дочекавшись закінчення дії кредитного договору, "Восток" почав процедуру стягнення боргу.

При цьому офіційну вимогу, за даними ЗМІ, банк вручив 2 грудня 2022 року нарочно замість офіційного повідомлення поштою. Таким чином банк порушив ст. 35 закону "Про іпотеку", яка передбачає надсилання офіційних повідомлень боржнику.

Фактично, за даними ЗМІ, процедура стягнення розпочалася через два місяці після повідомлення - 13 лютого 2023 року, шляхом внесення змін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що може свідчити про те, що перше повідомлення було підробкою.

При цьому ще до внесення змін до державного реєстру, 10 лютого 2023 року, банк "Восток" переуступив право вимоги за своїм кредитним договором ТОВ "ФК "Солюшинс Фактор".

Ця компанія того ж дня переуступила його ТОВ "Доступні фінанси". Того ж дня "Доступні фінанси" продала "Сухий Порт" компанії Sunolta OU, яка входить до групи компаній Sunolta.

Варто зазначити, що ринкова вартість "Сухого Порту" у 2020 році була щонайменше 18 млн доларів. А групі Sunolta він дістався всього за 4,7 млн доларів. Ба більше, як і в попередній схемі з банком "Південний", Sunolta купила "Сухий Порт", незважаючи на те, що він перебував під арештом в одному з кримінальних проваджень із березня 2023 року.

Це також не завадило Sunolta OU передати "Сухий Порт" 10 квітня 2023 року своєму ж ТОВ "Зерновий порт". Ця компанія була зареєстрована всього за кілька тижнів до отримання "Сухого Порту" і не мала на балансі іншого майна, а її єдиним учасником була Sunolta OU.

19 квітня 2023 року ТОВ "Зерновий порт" передало "Сухому Порту" термінал "Олімпекс" на 20 років як заставу за кредитом 78,5 тис. доларів ТОВ "Майнд Сет", яка, за динним ЗМІ, підконтрольна Грозі та Науменку.

Журналісти припускають, що це могла бути злочинна змова, спрямована на формування підстав (шляхом у тому числі внесення неправдивих даних до офіційних документів) для переходу права власності за механізмом повторної застави.

Нагадаємо

Раніше УНН вже розповідав, як Мороховський допоміг Грозі і Науменко отримати контроль над половиною зернового терміналу, яка була в заставі у американського інвестиційного фонду за кредитом на 75 млн доларів. Для цього бізнесмени за допомогою банку "Південний" відпрацювали схему передачі під подвійну, а зрештою потрійну заставу майна.