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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73942 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88616 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91255 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110039 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101247 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 104938 просмотра

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10 марта, 06:48 • 111917 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117130 просмотра

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Банк "Михайловский" ликвидировали конкуренты - юрист

Банк "Михайловский" ликвидировали конкуренты - юрист

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Банк "Михайловский" убрали с рынка конкуренты. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист Сергей Ходевич.

"Ситуация с банком "Михайловский" не является типичной. Он имел большую и достаточно развитую филиальную сеть. Имел свои финансовые продукты, на которые был спрос у украинцев, за счет чего и составлял на рынке конкуренцию тем банкам, которые работали с населением. Поэтому его было выгодно "приобрести". И дело не в проблемах с финансами банка, сработал фактор заинтересованности выбросить его с рынка. А пострадали, как обычно, простые украинцы - вкладчики", - пояснил он.

C.Ходевич также прокомментировал резонансную ситуацию с заемщиками банка "Михайловский", которые, по данным прокуратуры, были введены в заблуждение Фондом гарантирования вкладов физлиц и ошибочно отдавали им средства вместо надлежащего кредитора.

"У меня был клиент, который должен погасить кредит банка. По закону, "Фагор" выкупил право требования по заемщикам.

Но клиент же не имеет доступа, чтобы посмотреть, в каком состоянии учитывается его задолженность банку. Передал ли банк с баланса эту задолженность? Имеет ли какие-то права еще на сегодня? Передан ли залог? Передан ли весь пакет документов?

Да, Фонд хочет, чтобы ему средства платили. И я думаю, что Фонд имел целью выставить эту задолженность на продажу через аукцион, но получилось так, что банк непосредственно продал эту задолженность", - сказал он.

Напомним, Хозяйственный суд Киева отклонил иск банка "Михайловский" к ФК "Фагор" относительно возврата банку прав требования по кредитным договорам. Высший административный суд Украины признал правомерным договор факторинга (продажи) кредитного портфеля банка "Михайловский" финансовым компаниям, отклонив претензии ФГВФЛ. В то же время, Верховный суд Украины поставил точку в споре за эти кредиты, определив надлежащим кредитором финансовую компанию "Фагор".

Теперь против ФГВФЛ открыто уголовное производство по факту мошенничества и незаконного сбора средств с должников банка "Михайловский".

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

Украинские Национальные Новости

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