Банк "Михайловский" ликвидировали конкуренты - юрист

"Ситуация с банком "Михайловский" не является типичной. Он имел большую и достаточно развитую филиальную сеть. Имел свои финансовые продукты, на которые был спрос у украинцев, за счет чего и составлял на рынке конкуренцию тем банкам, которые работали с населением. Поэтому его было выгодно "приобрести". И дело не в проблемах с финансами банка, сработал фактор заинтересованности выбросить его с рынка. А пострадали, как обычно, простые украинцы - вкладчики", - пояснил он.

C.Ходевич также прокомментировал резонансную ситуацию с заемщиками банка "Михайловский", которые, по данным прокуратуры, были введены в заблуждение Фондом гарантирования вкладов физлиц и ошибочно отдавали им средства вместо надлежащего кредитора.

"У меня был клиент, который должен погасить кредит банка. По закону, "Фагор" выкупил право требования по заемщикам.

Но клиент же не имеет доступа, чтобы посмотреть, в каком состоянии учитывается его задолженность банку. Передал ли банк с баланса эту задолженность? Имеет ли какие-то права еще на сегодня? Передан ли залог? Передан ли весь пакет документов?

Да, Фонд хочет, чтобы ему средства платили. И я думаю, что Фонд имел целью выставить эту задолженность на продажу через аукцион, но получилось так, что банк непосредственно продал эту задолженность", - сказал он.

Напомним, Хозяйственный суд Киева отклонил иск банка "Михайловский" к ФК "Фагор" относительно возврата банку прав требования по кредитным договорам. Высший административный суд Украины признал правомерным договор факторинга (продажи) кредитного портфеля банка "Михайловский" финансовым компаниям, отклонив претензии ФГВФЛ. В то же время, Верховный суд Украины поставил точку в споре за эти кредиты, определив надлежащим кредитором финансовую компанию "Фагор".

Теперь против ФГВФЛ открыто уголовное производство по факту мошенничества и незаконного сбора средств с должников банка "Михайловский".

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.