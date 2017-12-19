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Банк "Михайлівський" ліквідували конкуренти - юрист

Банк "Михайлівський" ліквідували конкуренти - юрист

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Банк "Михайлівський" прибрали з ринку конкуренти. Таку думку у коментарі УНН висловив юрист Сергій Ходевич.

"Ситуація із банком "Михайлівський" не є типовою. Він мав велику і досить розвинену філіальну мережу. Мав свої фінансові продукти, на які був попит у українців, за рахунок чого і становив на ринку конкуренцію тим банкам, хто працював із населенням. Тому його було вигідно "придбати". І справа не у проблемах із фінансами банку, спрацював фактор зацікавленості викинути його з ринку. А постраждали, як зазвичай, прості українці - вкладники", - пояснив він.

C.Ходевич також прокоментував резонансну ситуацію з позичальниками банку "Михайлівський", які, за даними прокуратури, були введені в оману Фондом гарантування вкладів фізосіб та помилково віддавали їм кошти замість належного кредитора.

“У мене був клієнт, яка мала погасити кредит банку. За законом, "Фагор" викупив право вимоги по позичальниках.

Але клієнт же не має доступу, щоб подивитися, в якому стані обліковується його заборгованість банку. Чи передав банк з балансу цю заборгованість? Чи має якісь права ще на сьогодні? Чи передана застава? Чи переданий увесь пакет документів?

Так, Фонд хоче, щоб йому кошти платили. І я думаю, що Фонд мав на меті виставити цю заборгованість на продаж через аукціон, але вийшло так, що банк безпосередньо продав цю заборгованість”, - сказав він.

Нагадаємо, Господарський суд міста Києва відхилив позов банку "Михайлівський" до ФК "Фагор" щодо повернення банкові прав вимоги за кредитними договорами. Вищий адміністративний суд України визнав правомірним договір факторингу (продажу) кредитного портфелю банку "Михайлівський" фінансовим компаніям, відхиливши претензії ФГВФО. Водночас, Верховний суд України поставив крапку у спорі за ці кредити, визначивши належним кредитором фінансову компанію "Фагор"

Тепер проти ФГВФО відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства та незаконного збору коштів з боржників банку "Михайлівський". 

"Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор". В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків", - йдеться у матеріалах слідства.

Українські Національні Новини

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