Баллистическая ракета украинского производства FP-7 проходит сертификацию - CEO и CTO Fire Point Ирина Терех

Баллистическая ракета FP-7 производства украинской компании Fire Point уже проходит сертификацию, запуск баллистической ракеты FP-9 ожидается до конца года. Об этом на брифинге во время международной выставки вооружения Eurosatory-2026 в Париже сообщила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех, передает корреспондент УНН.

"Мы уже сертифицируем нашу баллистическую ракету F7 для боевого применения, а FP-7.х как ракету, о которой вчера упоминал Денис Штилерман, (она - ред.) уже почти готова. Запуск FP-9 мы ожидаем до конца этого года", - отметила Ирина Терех.

В то же время, по ее словам, точно спрогнозировать сроки запуска панъевропейского антибаллистического щита Freyja сложно, так как проект предполагает привлечение европейских партнеров.

"Но наша большая амбициозная цель – осуществить первый перехват баллистической цели до конца 2027 года", - добавила Ирина Терех.

Как ранее сообщали в Fire Point, проект Freyja предусматривает объединение технологического, промышленного и боевого опыта стран-участниц для создания интегрированной системы противоракетной обороны нового поколения, способной обеспечить защиту критической инфраструктуры, военных объектов и гражданского населения от баллистических ракет.

Украинская компания будет выступать главным системным интегратором проекта и отвечать за общую архитектуру комплекса противовоздушной обороны Freyja. В частности, Fire Point обеспечит разработку, производство и интеграцию ракет-перехватчиков FP-7.х, систем управления и пусковых установок, а также объединение всех компонентов в единую систему противоракетной обороны.

В Fire Point заявили, что ракета FP-7.x прошла испытания и полностью готова