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Баку возбудил уголовное дело по факту гибели своих граждан после задержания в рф

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Генпрокуратура Азербайджана начала расследование гибели двух граждан в екатеринбурге, подозревая пытки и умышленное убийство российскими силовиками. Гусейн Сафаров скончался в помещении МВД, а его брат Зиеддин – в полицейском авто.

Баку возбудил уголовное дело по факту гибели своих граждан после задержания в рф

Генеральная прокуратура Азербайджана начала расследование факта жестокого обращения с азербайджанцами на территории россии, в результате которого погибли двое граждан страны. Речь идет о пытках и умышленном убийстве, к которому, по данным следствия, причастны российские силовики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.

Подробности

В заявлении Генпрокуратуры Азербайджана отмечается, что расследование касается событий в екатеринбурге, где правоохранительные органы рф задержали группу лиц азербайджанского происхождения.

Во время задержания и транспортировки, как установили следователи, задержанные подверглись систематическим побоям и жестокому обращению. Их избивали по телу твердыми тупыми предметами как в служебных автомобилях, так и в административных помещениях.

В результате 60-летний гражданин Азербайджана Гусейн Сафаров от полученных травм скончался в здании мвд екатеринбурга. А его брат Зиеддин Сафаров скончался в результате пыток в полицейском автомобиле. Ещё несколько пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях на территории россии.

Уголовное производство открыто по статьям о пытках и убийстве с особой жестокостью. Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана, создана специальная следственная группа.

Инцидент произошёл на фоне усиления дипломатической напряжённости между двумя странами.

Дело "Sputnik Азербайджан": задержаны уже семеро подозреваемых01.07.25, 14:19 • 1151 просмотр

Лилия Набока

Лилия Набока

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