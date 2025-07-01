Баку возбудил уголовное дело по факту гибели своих граждан после задержания в рф
Киев • УНН
Генпрокуратура Азербайджана начала расследование гибели двух граждан в екатеринбурге, подозревая пытки и умышленное убийство российскими силовиками. Гусейн Сафаров скончался в помещении МВД, а его брат Зиеддин – в полицейском авто.
Генеральная прокуратура Азербайджана начала расследование факта жестокого обращения с азербайджанцами на территории россии, в результате которого погибли двое граждан страны. Речь идет о пытках и умышленном убийстве, к которому, по данным следствия, причастны российские силовики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.
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В заявлении Генпрокуратуры Азербайджана отмечается, что расследование касается событий в екатеринбурге, где правоохранительные органы рф задержали группу лиц азербайджанского происхождения.
Во время задержания и транспортировки, как установили следователи, задержанные подверглись систематическим побоям и жестокому обращению. Их избивали по телу твердыми тупыми предметами как в служебных автомобилях, так и в административных помещениях.
В результате 60-летний гражданин Азербайджана Гусейн Сафаров от полученных травм скончался в здании мвд екатеринбурга. А его брат Зиеддин Сафаров скончался в результате пыток в полицейском автомобиле. Ещё несколько пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях на территории россии.
Уголовное производство открыто по статьям о пытках и убийстве с особой жестокостью. Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана, создана специальная следственная группа.
Инцидент произошёл на фоне усиления дипломатической напряжённости между двумя странами.
Дело "Sputnik Азербайджан": задержаны уже семеро подозреваемых01.07.25, 14:19 • 1151 просмотр